Lindsey Vonn rientro in Colorado dopo l’infortunio olimpico | gesto di solidarietà con i piccoli pazienti

Lindsey Vonn Rientra in Colorado Dopo l’Infortunio Olimpico e Dona Peluche ai Bambini. Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso lunedì 16 febbraio 2026, tornando in Colorado per proseguire la riabilitazione dopo il grave infortunio alla gamba sinistra subito durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Prima di partire, la sciatrice statunitense ha compiuto un gesto di generosità donando al reparto di Pediatria dell’ospedale i numerosi peluche che aveva ricevuto dai fan in segno di sostegno. Un Incidente Interrompe il Sogno Olimpico. L’incidente è avvenuto durante una prova di discesa libera, una settimana prima del rientro di Vonn alle competizioni a 41 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lindsey Vonn si è fatta male al ginocchio sinistro durante la discesa di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo.

La tradizione della Befana si rinnova anche quest’anno, portando un gesto di solidarietà ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo.

