L’inchiesta prosegue Il trasporto dell’organo in un comune box di plastica

L’inchiesta continua dopo che è stato scoperto che il cuore è stato trasportato in una scatola di plastica normale. La causa di questa scelta sembra essere stata una mancanza di attrezzature adeguate, poiché il contenitore utilizzato non era il box speciale progettato per il trasporto di organi. Nella scena, il cuore viaggiava in un contenitore senza le caratteristiche di sicurezza e di conservazione richieste per un organo così delicato.

Quel contenitore per il trasporto del cuore era una semplice scatola di plastica, niente a che vedere con il box ipertecnologico usato per trasferire un delicato organo da trapiantare. L'inchiesta sul drammatico flop chirurgico del Monaldi si arricchisce di un elemento inquietante: il cuore da impiantare ha viaggiato in una comune vaschetta di plastica rigida, non nel dispositivo tecnologico che avrebbe dovuto garantire temperature costanti e monitorate. Il suo sequestro, da parte dei carabinieri del Nas di Napoli, rappresenta, quindi, una prima svolta nelle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e condotte dal sostituto Giuseppe Tittaferrante.