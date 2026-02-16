L’impero dei Fantallenatori diventa di Stato | la Serie A acquista il Fantacalcio

La Lega Serie A ha deciso di acquisire il controllo della piattaforma di Fantacalcio, motivata dall'obiettivo di integrare il gioco nel mondo del calcio professionistico. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, ha spiegato che questa operazione vuole offrire ai tifosi un’esperienza più coinvolgente e diretta con le partite. La società napoletana Quadronica, che gestisce il popolare sito e app di Fantacalcio dal 2008, passerà sotto il controllo della Lega con il 51% delle azioni. Ora, il gioco che prima si svolgeva solo sui telefoni diventa parte integrante del calcio italiano.

Il confine tra il rettangolo verde e lo schermo dello smartphone si è ufficialmente dissolto. La Lega Serie A, sotto la spinta dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, ha deliberato l'acquisto del 51% di Quadronica, la srl napoletana che dal 2008 detiene il marchio e la piattaforma di Fantacalcio.it. L'annuncio, arrivato per bocca del Presidente Ezio Simonelli a margine dell'assemblea odierna, segna la nascita di un colosso mediatico senza precedenti nel panorama sportivo europeo. Con una valutazione complessiva vicina ai 40 milioni di euro — cifra raddoppiata nel giro di soli due anni — via Rosellini trasforma il gioco più amato dagli italiani in un asset istituzionale, puntando a un'integrazione verticale che promette di rivoluzionare l'esperienza dei 6 milioni di appassionati.