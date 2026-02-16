Liceo classico D’Avenia | Non è antico ma perenne serve per vincere la battaglia del tempo contro la velocità
Alessandro D’Avenia ha partecipato a Geo per parlare del valore del liceo classico, sostenendo che non è un sapere superato ma eterno. Secondo lo scrittore, il classico ci aiuta a resistere alla corsa della tecnologia e alla velocità di oggi, offrendo spazi di silenzio utili a stimolare la fantasia. Un esempio concreto è il suo richiamo alla lettura di testi antichi, che invita a prendere tempo e riflettere.
Occupato il Liceo classico Parini di Milano, la protesta dopo un sondaggio: «Sei pro o contro?»
Questa mattina, alcuni studenti del liceo Parini di Milano hanno bloccato gli ingressi di via Goito.
Risorgimento, al Palazzaccio si ricorda la battaglia che "diede il là a tutte le rivolte contro i despoti del tempo"
Nel giardino della Battaglia del Monte, tra le vie Liguria e Torquato Tasso a Cesena, si è tenuta una cerimonia per ricordare il 194º anniversario del Risorgimento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
