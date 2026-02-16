Liceo classico D’Avenia | Non è antico ma perenne serve per vincere la battaglia del tempo contro la velocità

Alessandro D’Avenia ha partecipato a Geo per parlare del valore del liceo classico, sostenendo che non è un sapere superato ma eterno. Secondo lo scrittore, il classico ci aiuta a resistere alla corsa della tecnologia e alla velocità di oggi, offrendo spazi di silenzio utili a stimolare la fantasia. Un esempio concreto è il suo richiamo alla lettura di testi antichi, che invita a prendere tempo e riflettere.