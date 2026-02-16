Lezioni condivise e amicizia Studenti sloveni al D’Arzo
Otto studenti sloveni di Idrija, nota per le sue miniere di mercurio patrimonio Unesco, sono arrivati all’Istituto D’Arzo per partecipare a un progetto Erasmus Plus. La visita è stata motivata dalla voglia di migliorare l’inglese, approfondire le competenze tecniche e scoprire nuove opportunità per il futuro. Durante la settimana, studenti e insegnanti hanno condiviso lezioni, visitato aziende e esplorato città d’arte, creando legami tra le due culture.
La Slovenia arriva all’ Istituto D’Arzo e parla inglese, tecnica e futuro. Otto studenti di Idrija, città patrimonio Unesco per le sue storiche miniere di mercurio, accompagnati da due docenti, hanno vissuto una settimana intensa all’Istituto D’Arzo nell’ambito di Erasmus Plus: lezioni condivise, laboratori, visite industriali e città d’arte. "L’ internazionalizzazione non è un’etichetta, è un modo di fare scuola", sottolinea la dirigente, Elena Viale. Il D’Arzo rafforza così la sua tradizione internazionale e oltre a questo, a due Erasmus Vet per la formazione scuola-lavoro si aggiunge l’ingresso nel Consorzio dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna per l’Erasmus School. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Aule e lezioni al freddo. La protesta degli studenti: "Non siamo pinguini..."
“In classe battiamo i denti”: la protesta al Bernocchi, gli studenti escono prima della fine delle lezioni
Gli studenti dell’istituto Bernocchi di Legnano sono usciti prima della fine delle lezioni, lamentando ambienti troppo freddi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
