Otto studenti sloveni di Idrija, nota per le sue miniere di mercurio patrimonio Unesco, sono arrivati all’Istituto D’Arzo per partecipare a un progetto Erasmus Plus. La visita è stata motivata dalla voglia di migliorare l’inglese, approfondire le competenze tecniche e scoprire nuove opportunità per il futuro. Durante la settimana, studenti e insegnanti hanno condiviso lezioni, visitato aziende e esplorato città d’arte, creando legami tra le due culture.

La Slovenia arriva all’ Istituto D’Arzo e parla inglese, tecnica e futuro. Otto studenti di Idrija, città patrimonio Unesco per le sue storiche miniere di mercurio, accompagnati da due docenti, hanno vissuto una settimana intensa all’Istituto D’Arzo nell’ambito di Erasmus Plus: lezioni condivise, laboratori, visite industriali e città d’arte. "L’ internazionalizzazione non è un’etichetta, è un modo di fare scuola", sottolinea la dirigente, Elena Viale. Il D’Arzo rafforza così la sua tradizione internazionale e oltre a questo, a due Erasmus Vet per la formazione scuola-lavoro si aggiunge l’ingresso nel Consorzio dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna per l’Erasmus School. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezioni condivise e amicizia. Studenti sloveni al D’Arzo

Gli studenti dell’istituto Bernocchi di Legnano sono usciti prima della fine delle lezioni, lamentando ambienti troppo freddi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.