L' ex ds del Gala | Juve occhio a Y?lmaz! Icardi il mio colpo top e Marotta è un fuoriclasse

Cenk Ergün, ex direttore sportivo del Gala, ha messo in guardia la Juventus sulla possibile presenza di Yilmaz. Ergün ricorda che nel 2013 la squadra turca eliminò i bianconeri in una partita giocata sotto la neve a Istanbul. Ora, con la stessa determinazione, il dirigente afferma che il Gala è pronto a ripetersi in questa sfida di Champions League.
Il calciomercato non è fatto solo di cifre, ma di incastri perfetti e telefonate notturne. Lo sa bene Cenk Ergün, storico ex ds del Galatasaray e specialista delle trattative all'ultimo minuto, che ha portato in Turchia un pezzo di Serie A: dal colpo Icardi, passando per l'arrivo di Mertens e i retroscena su Marotta, fino al colpaccio Osimhen. E che ha già eliminato la Juve in Champions una volta, sotto la neve con Antonio Conte in panchina. E ora ci racconta il nuovo Galatasaray che affronterà i bianconeri. Cenk lei la Juve in Champions l'ha già affrontata una volta. "Eliminammo la Juve di Conte nel 2013: 2-2 a Torino e 1-0 da noi a Istanbul, gol di Sneijder in un match che durò due giorni a causa della neve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore»
Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.
Juve valuta colpo in attacco: trattativa in corso con il Galatasaray per Icardi
La Juventus sta trattando con il Galatasaray per portare Mauro Icardi in bianconero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
