Cenk Ergün, ex direttore sportivo del Gala, ha messo in guardia la Juventus sulla possibile presenza di Yilmaz. Ergün ricorda che nel 2013 la squadra turca eliminò i bianconeri in una partita giocata sotto la neve a Istanbul. Ora, con la stessa determinazione, il dirigente afferma che il Gala è pronto a ripetersi in questa sfida di Champions League.

Il calciomercato non è fatto solo di cifre, ma di incastri perfetti e telefonate notturne. Lo sa bene Cenk Ergün, storico ex ds del Galatasaray e specialista delle trattative all'ultimo minuto, che ha portato in Turchia un pezzo di Serie A: dal colpo Icardi, passando per l'arrivo di Mertens e i retroscena su Marotta, fino al colpaccio Osimhen. E che ha già eliminato la Juve in Champions una volta, sotto la neve con Antonio Conte in panchina. E ora ci racconta il nuovo Galatasaray che affronterà i bianconeri. Cenk lei la Juve in Champions l'ha già affrontata una volta. "Eliminammo la Juve di Conte nel 2013: 2-2 a Torino e 1-0 da noi a Istanbul, gol di Sneijder in un match che durò due giorni a causa della neve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex ds del Gala: "Juve occhio a Y?lmaz! Icardi il mio colpo top e Marotta è un fuoriclasse"

