Letti il policlinico tiene duro Lieve calo rispetto al 2024 Oltre 600 posti disponibili

Il Policlinico delle Scotte di Siena mantiene ancora circa 600 posti letto, anche se negli ultimi anni si è verificato un calo costante. La riduzione si nota soprattutto confrontando i numeri attuali con quelli di dieci anni fa, quando i posti disponibili erano superiori. La diminuzione, seppur lieve, prosegue da tempo e interessa diverse specialità ospedaliere. Gli amministratori sanitari cercano di gestire questa situazione in un momento di crescente domanda di assistenza.

di Laura Valdesi SIENA Posti letto alle Scotte, si registra una piccola, lenta ma inesorabile erosione nel corso dell'ultimo decennio. Un arco di tempo in cui la sanità è stata a dir poco rivoluzionata e affinata, facendo conti con costi importanti per garantire l'assistenza. In mezzo il covid, pesantissimo da affrontare. Però, grazie anche alla grande dedizione del personale, all'attaccamento che Siena e il suo territorio hanno per questo polo dell'eccellenza, la struttura organizzativa del policlinico 'regge'. Almeno sotto il profilo delle capacità di accoglienza sanitaria, guardando la mappa della dotazione di posti letto 2025 fotografata in una delibera dell'Azienda ospedaliera universitaria.