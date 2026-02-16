Lettera all' Anm Pd | Un' intimidazione

Il Partito Democratico ha scritto una lettera all’Anm per denunciare un atto considerato intimidatorio. La causa è la richiesta della capo di gabinetto del ministro Nordio di ottenere l’elenco delle persone che hanno donato al Comitato per il No al Referendum. Questa richiesta, secondo il Pd, rivela il nervosismo nei palazzi di governo e rappresenta un passo pericoloso. Un dettaglio concreto è che l’Anm ha ricevuto questa richiesta dopo aver pubblicato un comunicato.