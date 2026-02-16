Lettera all' Anm Pd | Un' intimidazione
Il Partito Democratico ha scritto una lettera all’Anm per denunciare un atto considerato intimidatorio. La causa è la richiesta della capo di gabinetto del ministro Nordio di ottenere l’elenco delle persone che hanno donato al Comitato per il No al Referendum. Questa richiesta, secondo il Pd, rivela il nervosismo nei palazzi di governo e rappresenta un passo pericoloso. Un dettaglio concreto è che l’Anm ha ricevuto questa richiesta dopo aver pubblicato un comunicato.
18.00 "Le notizie riportate da alcuni media circa la richiesta della capo di gabinetto del ministro Nordio all'Anm di avere l'elenco di chi ha fatto donazioni al 'Comitato per il no' al Referendum è un atto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi di governo".Così la responsabile della Giustizia del Pd, Serracchiani. E dice,"si alimenta clima di pressione nei confronti di magistratura e cittadini che voteranno no.Il ministro chiarisca subito. Istituzioni e popolo si rispettano,non si intimidiscono".
Il ministero della Giustizia ha chiesto all’Anm di fornire i nomi dei finanziatori del Comitato del No, accusando potenziali interferenze.
Il Ministero ha chiesto all’ANM di fornire la lista dei finanziatori del fronte del No, una mossa che il Partito Democratico considera una forma di intimidazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
