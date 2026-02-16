Letojanni e la condotta fognaria come la tela di Penelope De Luca | Danneggiata ancora dal mare

De Luca ha visitato il lungomare di Letojanni, dove il sistema fognario presenta nuovi danni causati dall’erosione marina. La condotta, già fragile, si è ulteriormente deteriorata a causa delle onde che la colpiscono continuamente. Durante il sopralluogo, è stato possibile notare come le infiltrazioni rendano difficile mantenere in funzione l’impianto. La situazione preoccupa residenti e amministratori, che temono ripercussioni sulla qualità dell’acqua e sulla salute pubblica.

“Sono stato sul lungomare di Letojanni insieme al sindaco Alessandro Costa, al presidente del Consorzio della rete fognaria Alfredo Elia Mandri e all’on. Giuseppe Lombardo per constatare una situazione gravissima che purtroppo avevamo previsto sin dai giorni successivi al ciclone Harry”. Lo afferma il sindaco di Taormina Cateno De Luca. "Avevamo detto subito che il nodo non sarebbe stato la mancanza di risorse ma la confusione nelle competenze: prima bisogna stabilire chi deve fare cosa e quando. Per questo abbiamo prodotto atti e proposte lavorando giorno e notte, perché chi amministra sul territorio conosce bene cosa significa affrontare queste tragedie.🔗 Leggi su Messinatoday.it

A Letojanni, Cateno De Luca e Matteo Salvini si sono incontrati nel pomeriggio.

