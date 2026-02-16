L’espulsione di Kalulu in casa Inter

Il francese Pierre Kalulu è stato espulso durante la partita tra Inter e Juventus sabato scorso, un episodio che ha fatto scoppiare polemiche sui social e tra gli addetti ai lavori. La decisione dell’arbitro ha provocato molte discussioni, poiché ha lasciato l’Inter in inferiorità numerica e ha influenzato l’andamento del match. In queste ore, si moltiplicano le critiche verso le scelte degli arbitri italiani, con molti che chiedono chiarimenti sulla regolarità di quella valutazione.

2026-02-16 15:45:00 Il web è in trepidazione: L’arbitraggio italiano è più che mai in discussione in questi giorni, a causa dell’episodio che ha segnato Inter-Juventus sabato scorso: l’espulsione del francese Pierre Kalulu nel primo tempo che lascia in svantaggio il Torino e che nelle ultime ore ha scatenato critiche feroci da parte di tifosi, allenatori, giocatori e dirigenti di diverse squadre. Un’azione al 42° minuto del duello provocò un terremoto di critiche in Italia. Kalulu sfiora leggermente con il braccio l’italiano Alessandro Bastoni che cadde rapidamente a terra nonostante la delicatezza del contatto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cristian Chivu ha commentato l’espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus, spiegando che il tocco c’era e che in alcune situazioni è meglio tenere le mani ferme.

L’espulsione di Kalulu, arrivata a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ha cambiato le sorti della partita tra Inter e Juventus.

CHE VERGOGNA ! ESPULSIONE KALULU VERGOGNOSA !

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.