Matteo Lepore ha lanciato un appello al Pd dopo aver subito attacchi online, tra fake news e insulti, che rischiano di compromettere la campagna elettorale. I messaggi diffusi sui social hanno creato confusione e tensione tra i sostenitori, spingendo il sindaco a chiedere una reazione decisa. Ieri mattina, Lepore ha iniziato ufficialmente la corsa per il secondo mandato a Palazzo d’Accursio, partendo dalla zona della Bolognina, dove ha incontrato alcuni cittadini.

La corsa di Matteo Lepore per il bis a Palazzo d’Accursio è iniziata ieri mattina nel cuore della Bolognina. Nella sede del circolo Pd ’Centopassi’ di via del Battiferro, all’incontro politico ‘Verso il 2027’, il sindaco ha infatti esortato il Pd e i suoi militanti a "mobilitarsi per fare sentire l’orgoglio di una città che sta cambiando, che sta portando avanti iniziative importanti" e soprattutto a "sfatare le false notizie" di una campagna elettorale "piena di bullismo", in cui "la destra ha scelto dei finti candidati civici, finanziandoli, per correre alle prossime elezioni e per attaccare e insultare il sindaco, parlare male di Bologna e diffondere false notizie tutti i giorni, senza alcun timore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore, l’appello al Pd: "False notizie e insulti, ora dobbiamo reagire"

Lepore ha annunciato di aver intentato una querela nei confronti de Il Giornale, a seguito della pubblicazione di due articoli che, secondo lui, contenevano notizie false e diffamatorie nei confronti sua e della sua famiglia.

La Lastrigiana ha perso l’ultima partita e ora deve reagire, perché le speranze di salvezza sono a rischio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.