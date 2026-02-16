Lepore l’appello al Pd | False notizie e insulti ora dobbiamo reagire
Matteo Lepore ha lanciato un appello al Pd dopo aver subito attacchi online, tra fake news e insulti, che rischiano di compromettere la campagna elettorale. I messaggi diffusi sui social hanno creato confusione e tensione tra i sostenitori, spingendo il sindaco a chiedere una reazione decisa. Ieri mattina, Lepore ha iniziato ufficialmente la corsa per il secondo mandato a Palazzo d’Accursio, partendo dalla zona della Bolognina, dove ha incontrato alcuni cittadini.
La corsa di Matteo Lepore per il bis a Palazzo d’Accursio è iniziata ieri mattina nel cuore della Bolognina. Nella sede del circolo Pd ’Centopassi’ di via del Battiferro, all’incontro politico ‘Verso il 2027’, il sindaco ha infatti esortato il Pd e i suoi militanti a "mobilitarsi per fare sentire l’orgoglio di una città che sta cambiando, che sta portando avanti iniziative importanti" e soprattutto a "sfatare le false notizie" di una campagna elettorale "piena di bullismo", in cui "la destra ha scelto dei finti candidati civici, finanziandoli, per correre alle prossime elezioni e per attaccare e insultare il sindaco, parlare male di Bologna e diffondere false notizie tutti i giorni, senza alcun timore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Lepore: "Basta false notizie. Adesso querelo il Giornale". Ed è subito scontro con FdI
Lepore ha annunciato di aver intentato una querela nei confronti de Il Giornale, a seguito della pubblicazione di due articoli che, secondo lui, contenevano notizie false e diffamatorie nei confronti sua e della sua famiglia.
Argomenti discussi: Lepore, l'appello al Pd: False notizie e insulti, ora dobbiamo reagire
