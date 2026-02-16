Leonardo fornirà alla Difesa dell' Arabia Saudita quattro C-27J Spartan il velivolo hi-tech per il pattugliamento marittimo

Leonardo ha annunciato che consegnerà all’Arabia Saudita quattro C-27J Spartan, un velivolo avanzato usato per il pattugliamento marittimo, a causa della crescente esigenza di rafforzare le operazioni di monitoraggio delle coste. La differenza tra questi aerei e i modelli precedenti consiste nella loro capacità di coprire vaste aree marine in modo rapido e preciso, migliorando la sicurezza delle rotte commerciali. Il governo saudita ha deciso di investire in questa tecnologia per migliorare la sorveglianza delle acque territoriali e rispondere alle minacce emergenti nel Golfo.

Torino, 16 febbraio 2026 – Leonardo fornirà al Ministero della Difesa del Regno dell'Arabia Saudita quattro C-27J Maritime Patrol Aircraft (Mpa), garantendo le capacità richieste per il contrasto alle moderne minacce sottomarine e di superficie, per lo svolgimento efficace di missioni di ricerca e soccorso e per compiti di trasporto e aviolancio. La Marina dell'Arabia Saudita diventa così il 21esimo operatore di C-27J nel mondo. Le consegne saranno avviate nel 2029. Il velivolo era già stato venduto all'Arabia Saudita nella versione anti-incendio. Il C-27J Spartan è uno dei più rappresentativi programmi aeronautici dell'ecosistema di Leonardo in Piemonte.