L’Empoli smuove la classifica Dal dischetto Girma spiazza Fulignati Shpendi evita un’altra figuraccia Un punto per rialzare la testa

L’Empoli ha conquistato un punto contro il Monza, grazie a un rigore trasformato da Girma, che ha battuto Fulignati con freddezza. Shpendi ha salvato la squadra da un'altra figuraccia, mettendo a segno un gol importante. La squadra di Zanetti ha così evitato di perdere, cercando di risollevarsi dopo alcune partite difficili. La partita si è giocata davanti ai propri tifosi al Castellani Computer Gross Arena.

di Simone Cioni EMPOLI L' Empoli non si sblocca al Castellani Computer Gross Arena, ma almeno evita una sconfitta che avrebbe aperto ufficialmente la crisi. I numeri parlano chiaro, 12 angoli a uno, oltre il 70 per cento di possesso palla. È oggettivo che la partita l'abbia fatta l'Empoli, a cui soprattutto nella ripresa non si può certo contestare la voglia di provarci, contro una Reggiana completamente arroccata dietro e arrivata nell'area azzurra solo in occasione del rigore, ma a parte la traversa e il gol entrambi di Shpendi di vere e proprie occasioni non se ne sono viste. Una vittoria sarebbe servita come l'aria per andare venerdì prossimo a Frosinone con più fiducia, anche se contro le big l'Empoli alla fine ha sempre risposto presente.