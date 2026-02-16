Legge montagna collina esclusa | Azioni riequilibratrici subito

La comunità della collina di Cesena denuncia che la nuova Legge sulla montagna non riconosce il suo territorio, escludendo diversi comuni precedentemente considerati montani. La richiesta è di intervenire subito con azioni che riequilibrino questa disparità, perché molte frazioni di collina affrontano già difficoltà legate a servizi e infrastrutture. La popolazione, infatti, si è mobilitata con manifestazioni e petizioni per ottenere un riconoscimento più equo e includente.

La collina cesenate non vuole vestire i panni di Cenerentola, ma reclama a gran voce il suo inserimento nella nuova Legge sulla montagna, che invece esclude vari comuni prima considerati montani. Per la Valle del Savio restano montani Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina (in un primo tempo era escluso). Intervengono, con una nota, anche Confartigianato Federimpresa Cesena e Confartigianato Valle Savio, che sottolineano. "La filosofia della legge – osserva il presidente di Confartigianato Valle Savio, Claudio Alessandrini – era ed è condivisibile, ma quello che desta perplessità è il fatto che ci siano comuni collinari esclusi e quindi penalizzati anche nel nostro territorio, come Mercato, Sogliano, Roncofreddo (tre comuni che hanno sempre fatto parte dell'ex Comunità Montana cesenate, ndr).