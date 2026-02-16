A Lecce, i ladri sono entrati di nuovo nell’IISS Presta-Columella, causando danni e rubando materiali scolastici. Gli agenti hanno fermato un sospettato durante un controllo di routine, trovandolo in possesso di oggetti rubati e sequestrando un’auto piena di refurtiva. È la settima volta che questa scuola subisce un furto dall’inizio dell’anno. La notte scorsa, i ladri sono entrati nel plesso senza fare rumore, ma sono stati intercettati prima di poter fuggire.

Ancora una scuola nel mirino dei ladri, la settima da inizio anno. L’IISS "Presta-Columella" (Agrario) di Lecce nella notte è stata visitata dai ladri, ma questa volta l’epilogo è stato diverso. Un giovane di 20 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine sospettato di far parte della banda che ha assaltato l'istituto. Le segnalazioni Tutto è iniziato intorno all'una, quando la centrale operativa di Alma Roma ha ricevuto diverse segnalazioni d’allarme provenienti dalla sede succursale di via vecchia Copertino-Lecce. Data la frequenza degli ultimi episodi, sul posto sono state inviate tre pattuglie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, ladri di nuovo nelle scuole: bloccato un sospettato all'IISS Presta-Columella. Auto carica di refurtiva sequestrata

