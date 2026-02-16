Lecce che impresa a Cagliari Gandelman e Ramadani stendono i sardi festa giallorossa
Gandelman e Ramadani hanno guidato la vittoria del Lecce a Cagliari, portando i tre punti a casa. La partita si è svolta in un clima acceso e ha visto i giallorossi mettere in seria difficoltà i sardi, che hanno tentato di reagire senza riuscire a recuperare lo svantaggio. La squadra di casa ha mostrato qualche problema di organizzazione, mentre i biancorossi hanno sfruttato le occasioni creando più pressing nella seconda parte.
In uno scritto degli anni Venti "Mare e Sardegna" lo scrittore britannico David Herbert Lawrence scriveva due cose su Cagliari: è una città ripida; e la parte alta è una fortezza. Il Lecce lo ha capito alla Unipol Domus Arena, quasi 100 anni dopo: sì, ripida, e sì, una fortezza. Qui erano cadute Juventus e Verona, ma il Lecce di Eusebio Di Francesco quella fortezza l'ha espugnata. Sono bastati due gol, pesantissimi, di Gandelman e di Ramadani, entrambi nella ripresa. Proprio come scriveva Lawrence, al termine di una salita ripida. Il Lecce vince una partita importantissima, giocata con grande intelligenza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Gandelman e Ramadani hanno segnato per il Lecce, che ha preso il comando sul campo del Cagliari, portandosi sul 2-0.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
