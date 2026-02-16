L’Università del Salento presenta oggi “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici” per illustrare il nuovo volume, che raccoglie testi di autori come Caravaggio e Galileo, a causa della crescente richiesta di approfondimenti sulla letteratura dell’epoca.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: Si terrà lunedì 16 febbraio, alle ore 15:30 nell’aula 5 dell’edificio 6 di Studium 2000 la presentazione del volume “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici” (Carocci, 2025), a cura di Marco Leone, Uberto Motta e Lucinda Spera, con la collaborazione di Claudia Tarallo. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici, vedrà i curatori dialogare con la professoressa Maria Luisa Doglio dell’Università di Torino, con il professor Simone Giusti dell’Università di Siena e Principal Investigator del PRIN “Teaching Literature: a Field of Research”, con la professoressa Giulia dell’Aquila dell’Università di Bari e il dottor Luca Mendrino dell’Università del Salento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce: “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici”, oggi presentazione Università del Salento

L’autore Carrisi, lo scrittore Ammaniti, lo scrittore Giordano e la scrittrice Mazzucco partecipano alla prima edizione del Festival della Letteratura Italiana in Grecia, che si terrà ad Atene dal 13 al 15 febbraio 2026.

L’origine di “hello” affonda le sue radici in secoli di evoluzione linguistica e sociale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.