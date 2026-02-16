Lecce | Antologia della letteratura italiana del Seicento Percorsi tematici oggi presentazione Università del Salento

L’Università del Salento presenta oggi “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici” per illustrare il nuovo volume, che raccoglie testi di autori come Caravaggio e Galileo, a causa della crescente richiesta di approfondimenti sulla letteratura dell’epoca.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: Si terrà lunedì 16 febbraio, alle ore 15:30 nell’aula 5 dell’edificio 6 di Studium 2000 la presentazione del volume “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici” (Carocci, 2025), a cura di Marco Leone,  Uberto Motta  e  Lucinda Spera, con la collaborazione di Claudia Tarallo. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici, vedrà i curatori dialogare con la professoressa  Maria Luisa Doglio  dell’Università di Torino, con il professor  Simone Giusti  dell’Università di Siena e Principal Investigator del PRIN “Teaching Literature: a Field of Research”, con la professoressa  Giulia dell’Aquila  dell’Università di Bari e il dottor  Luca Mendrino  dell’Università del Salento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

