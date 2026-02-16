Lecce | Antologia della letteratura italiana del Seicento Percorsi tematici oggi presentazione Università del Salento
L’Università del Salento presenta oggi “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici” per illustrare il nuovo volume, che raccoglie testi di autori come Caravaggio e Galileo, a causa della crescente richiesta di approfondimenti sulla letteratura dell’epoca.
Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: Si terrà lunedì 16 febbraio, alle ore 15:30 nell’aula 5 dell’edificio 6 di Studium 2000 la presentazione del volume “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici” (Carocci, 2025), a cura di Marco Leone, Uberto Motta e Lucinda Spera, con la collaborazione di Claudia Tarallo. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici, vedrà i curatori dialogare con la professoressa Maria Luisa Doglio dell’Università di Torino, con il professor Simone Giusti dell’Università di Siena e Principal Investigator del PRIN “Teaching Literature: a Field of Research”, con la professoressa Giulia dell’Aquila dell’Università di Bari e il dottor Luca Mendrino dell’Università del Salento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
A moderare l'incontro sarà la professoressa Beatrice Stasi, prorettrice alla Didattica dell'Università del Salento.
