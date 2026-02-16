Le tue foto di Facebook prendono vita da sole | la nuova funzione IA che sorprende tutti ecco come funziona

Meta ha lanciato una nuova funzione di intelligenza artificiale su Facebook, perché le foto degli utenti si animano automaticamente. Questa novità, che utilizza algoritmi avanzati, permette di dare movimento alle immagini senza doverle modificare manualmente. Per esempio, ora è possibile vedere le foto di un viaggio prendere vita con semplici clic, sorprendendo amici e follower.

Meta ha deciso di portare l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza su Facebook, introducendo una serie di strumenti che trasformano radicalmente il modo in cui condividiamo contenuti sulla piattaforma. Dopo aver sperimentato funzionalità simili su Instagram, ora è il turno del social network blu di ricevere un aggiornamento sostanzioso che punta tutto sulla personalizzazione e sulla creatività assistita dall’IA. La novità più eclatante riguarda le immagini del profilo. Meta ha implementato una funzione che permette di trasformare una foto statica in un’animazione dinamica in pochi secondi, senza bisogno di competenze tecniche o software esterni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Le tue foto di Facebook prendono vita da sole: la nuova funzione IA che sorprende tutti, ecco come funziona Cos’è Page Match, la nuova funzione di Spotify. Ecco come funziona Spotify lancia Page Match, una funzione che permette di leggere e ascoltare lo stesso contenuto senza interruzioni. Pseudonimi su Facebook: la nuova funzione che devi conoscere se partecipi a un gruppo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Attenzione a Google Foto: i vostri file sono a rischio cancellazione; Google Foto potrebbe eliminare le immagini importanti: cosa fare per non perderle; Porta le tue Stories su un altro livello: Facebook lancia animazioni AI per foto profilo; Dalla Croce del Gosnèl. Google Foto non funziona come pensi: le tue foto sono a rischio ed ecco cosa dovresti farePer quanto riguarda l’ecosistema Android, una delle app più utilizzate è di certo Google Foto. Un sistema decisamente utile per la gestione delle immagini, soprattutto grazie all’integrazione con il ... libero.it Tra meno di un mese le tue foto di Instagram potranno finire su Google: come impedirloSe hai un account Instagram per professionisti, in questi giorni potresti aver visualizzato un messaggio da parte di Meta. Il titolo è questo: A breve le tue foto e i tuoi video pubblici potrebbero ... fanpage.it - e invece come si prendono le persone sensibili - non si prendono. si amano. Gian Marco Manzo, Così fragile che ti si vede il cuore. #lefraipiubelledeilibri - facebook.com facebook