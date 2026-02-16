Nel 1874, Mary Ellen Wilson subì gravi maltrattamenti da parte della madre e del suo compagno, causando un’attenzione immediata sulla condizione dei minori vittime di abusi. La sua vicenda, scoperta grazie a un insegnante preoccupato, portò a un dibattito pubblico che spingeva le autorità a intervenire. La bambina, allora di appena otto anni, viveva in condizioni di totale abbandono e violenza, un esempio scioccante dei rischi cui erano esposti i bambini senza protezioni legali.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio La storia di Mary Ellen Wilson è una delle più drammatiche e decisive nella storia della tutela dell’infanzia. Il suo caso, avvenuto nella New York di fine Ottocento, rappresenta il primo processo pubblico per maltrattamenti su minori e ha dato origine alle prime leggi e istituzioni dedicate alla protezione dei bambini. Mary Ellen Wilson nasce a New York nel marzo del 1864. Il padre muore nel giorno del suo secondo compleanno, durante la Guerra civile statunitense. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Le sofferenze di Mary Ellen Wilson: la bambina che cambiò la storia dei diritti dei minori

Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, che da anni si è battuta per difendere i diritti di bambini e adolescenti.

La psicoterapeuta e psicologa Maria Rita Parsi è scomparsa a 78 anni.