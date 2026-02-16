Le Relazioni difettose | storie che partono a tremila e finiscono in retromarcia

Ester, 34 anni, ha vissuto diverse relazioni che si sono concluse bruscamente, tra tradimenti e incomprensioni. Le sue storie d’amore iniziano con entusiasmo, ma spesso si interrompono senza preavviso, lasciandola con il senso di aver perso tempo. Un esempio concreto è la relazione con Marco, che dopo mesi di convivenza ha deciso di lasciarla all’improvviso, senza spiegazioni.

C ara Ester, ho 34 anni e un catalogo di fallimenti amorosi alle spalle, alcuni annunciati, alcuni fulmini a ciel sereno (o a ciel nuvoloso): in ogni caso, sempre nuovi, sempre diversi. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Relazioni molto brevi, credo di non essere mai arrivata a condividere un intero anno con un uomo: non che voglia metterla sui numeri, ma quando la collezione aumenta la statistica viene da sé, è fisiologica. Ad ogni modo, mi sono fatta mille domande, e mille e una le ho fatte alla mia analista, ma non è questo il punto a cui voglio arrivare. Il punto è che ho incontrato un uomo: è molto più grande di me, bello, intelligente, affascinante e (mi sembrava) deciso, risolto, fermo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Le relazioni difficili sono un tema ricorrente nel percorso emotivo di molti.

