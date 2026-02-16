Oggi, Nordio ha criticato il CSM e la riforma della giustizia, affermando che rischiano di indebolire l’indipendenza dei giudici. Nel frattempo, gli atleti italiani conquistano medaglie alle Olimpiadi, portando a casa successi importanti come l’oro di una nuotatrice nelle finali di stamattina. Fuori dal campo, le polemiche sugli arbitri di calcio crescono, con tifosi e allenatori che contestano decisioni contestate durante le partite di ieri sera.

Le parole di Nordio sul CSM e la riforma della giustizia, le medaglie italiane alle Olimpiadi, e le polemiche sugli arbitri di calcio Più del doppio della media europea: e una delle ragioni è che sull'immigrazione fanno il contrario di quello che fanno gli altri In quasi tutti gli altri paesi si usa una formula di saluto, ma da noi no: probabilmente dipende da come funzionavano i primi apparecchi Un esercizio apparentemente banale può aiutare a prevenire le cadute, che negli anziani sono tra le principali cause di problemi di salute . 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.