Le pagelle Sorzi è sempre attento Puletto pericoloso

Sorzi ha dimostrato grande attenzione durante la partita, intervenendo prontamente su diverse occasioni. Ha evitato rischi importanti e si è distinto per le sue parate decisive, tra cui quella su Tozzuolo dopo il pareggio. Nel frattempo, Puletto si è reso pericoloso in più occasioni, mettendo in difficoltà la difesa avversaria con le sue scorribande.

SORZI 6,5 (foto). Bucato da due passi dal tocco sotto di Riccardi, è attento nella ripresa su Nepi (centrale) e soprattutto volando su Tozzuolo dopo l’1-1. ZAGNONI 6. Viene messo fuori posizione da Riccardi nel gol, una sbavatura che non sporca un rientro positivo. ROSSINI 6,5. Bene su Montevago, gli annullano un gol per un offside che nessuno ha visto. PANELLI 6,5. La velocità di Canotto non lo destabilizza, dà sicurezza nella ripresa. VERZA 6,5. Serve un miracolo su Gemello coi piedi per dirgli di no in mischia. (1’st Tcheuna 6. Da quella parte il Perugia non spinge mai). FIGOLI 6. Paga le fatiche della gara sontuosa con l’Arezzo, cerca di dare ordine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Sorzi è sempre attento. Puletto pericoloso Le pagelle. Sorzi e Casarini, esitazione fatale Le recenti prestazioni di Sorzi e Casarini hanno evidenziato alcune difficoltà in fase difensiva. Le pagelle. Campagna domina. Costa Pisani attento. Diallo prezioso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le pagelle. Sorzi è sempre attento. Puletto pericoloso; Una topica di Sorzi costa ad un buon Carpi la sfida con la capolista; Gilli l’ha fatto ancora. Venturi, porta blindata. Esordio ok per Di Chiara. Ravasio solo sacrificio; Carpi ko a Ravenna: decidono le righe di porta. Le pagelle. Sorzi è sempre attento. Puletto pericolosoSORZI 6,5 (foto). Bucato da due passi dal tocco sotto di Riccardi, è attento nella ripresa su Nepi (centrale) e soprattutto volando su Tozzuolo dopo l’1-1. ZAGNONI 6. Viene messo fuori posizione da ... sport.quotidiano.net Le pagelle. Debutto incoraggiante di Giani. Zagnoni risulta il più pericolosoSORZI 6. Una sola parata nel primo tempo su Stopp, Lonardi lo grazia al 90’. ZAGNONI 6,5. È il biancorosso più pericoloso, vicino al gol due volte col destro e poi anche di testa. PANELLI 6,5. Lascia ... ilrestodelcarlino.it CARPI – AREZZO, LE PAGELLE DI RICK Nessuno contento, ma tutti contenti Questo controsenso fotografa la serata di oggi con la vittoria dell’Arezzo e la sconfitta del Ravenna Nessuno contento, primo fra tutti Mister Bucchi che è rimasto deluso dal secondo t - facebook.com facebook