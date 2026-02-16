Giacomel ottiene un 6 perché si distingue con un intervento decisivo al 75’ su un’azione di contropiede di Casadei, evitandone il gol. Mazzali, invece, ha un momento sfortunato: anticipa l’avversario ma poi spreca un’occasione importante con un tiro sbagliato. I suoi compagni di squadra cercano di supportarlo, ma lui fatica a trovare la soluzione giusta. Stoskovic si ferma presto a causa di un infortunio, lasciando il campo prima del previsto.

GIACOMEL 6. Un solo intervento, più che positivo, sul contropiede di Casadei al 75’. STOSKOVIC 6. Fa il suo prima di infortunarsi. DALL’ARA 6. Sicuro come sempre. CASELLA 6. I tre difensori faticano poco contro il Ronco spuntato. Ne servivano proprio così tanti? IGLIO 6. Primo tempo sulle sue senza far danni e ripresa più offensiva ma senza cross illuminanti. Sfortunato su quella traversa. RICCI 5. Un tempo poco significativo, poi il cambio. MAZZA 6,5. Sempre il migliore, per quel che può. MAZZALI 4,5. Di fisico e corsa è sempre il più forte e precede e anticipa tutti. Poi di piede spreca tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Iglio sfortunato, Mazzali anticipa ma spreca tutto coi piedi

