D’Uffizi si distingue ancora come il giocatore più efficace in campo, confermando il suo ruolo fondamentale nella squadra. Guieibre, invece, ha affrontato la partita con entusiasmo, dimostrando subito di voler entrare nel ritmo della gara. Vitale ha avuto una prestazione deludente, limitato a un ruolo passivo e spesso impacciato, soprattutto sui cross e sui colpi di testa.

Vitale 6. Gara da spettatore, la vulnerabilità picena sulle mattonelle del gol subito, sui palloni alti, è ormai cronica. Alagna 6. "Ha bisogno di riposo". Questa è una frase che in genere si associa ad una prestazione sottotono o disastrosa, stavolta no. Gioca su buoni livelli, doccia all’intervallo. (Dal 46’ Guiebre 6.5. Alza il battito offensivo a sinistra. E l’umore della partita cambia con lui). Curado 6. Partita costantemente minimo a sessanta metri dalla linea di porta da difendere. Non è sempre facile. Rizzo 6. Gioca, come Curado, sempre lontanissimo da Vitale. E rischia il dovuto dietro le spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. D’Uffizi ancora il migliore in campo. Guiebre entra nel modo giusto

Dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Milan nella 20ª giornata di Serie A 202526, i giornali hanno stilato le proprie pagelle, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.

Le pagelle di Forlì-Pontedera, fioccano i 7: il migliore in campo è Scaccabarozzi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.