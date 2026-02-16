Le pagelle Doig sempre sul pezzo Thorstvedt sprinta

Muric si conferma tra i più affidabili tra i portieri, dimostrando grande sicurezza nelle uscite. Dopo due partite in cui aveva mostrato qualche incertezza, questa volta ha evitato rischi e ha mantenuto la porta inviolata. Nel frattempo, Doig si impegna costantemente, mentre Thorstvedt accelera con determinazione.

MURIC 6. Gara di grande sicurezza, palesata soprattutto in uscita, dopo due partite che ne sembravano poterne ammaccare le certezze. Come il Sassuolo, alle critiche risponde sul campo. WALUKIEWICZ 6. Primo tempo de laterale, con buona tenuta su Atta e Zemura. Scala centrale nella ripresa, dopo l’uscita di Muharemovic, e se la cava egregiamente. Novantanove su 100, contro il Verona lo rivedremo al centro, il difensore polacco. IDZES 6,5. Mette ordine dietro, e la museruola, nell’ordine, a Bayo e Buska. Buone chiusure cui aggiunge l’attenzione che serve. MUHAREMOVIC 6. Un giallo ‘pesante’ rimediato quando la partita deve dire ancora tanto lo toglie dalla prossima gara e gli toglie anche tranquillità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Doig sempre sul pezzo, Thorstvedt sprinta Le pagelle. Idzes toglie dalla porta il 2-2, Doig ridimensiona Tourè La partita si conclude con un pareggio di 2-2, ma ci sono alcune note da evidenziare. Pagelle. Doig sgasa, Volpato tra alti e bassi, Fadera bocciato Nella recente giornata di campionato, le valutazioni dei singoli si sono concentrate su diverse prestazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Udinese-Sassuolo, le pagelle di CM; Udinese Sassuolo pagelle. Voti: Garcia ribalta la gara, Pinamonti si sblocca; Udinese-Sassuolo 1-2, LE PAGELLE DEGLI AVVERSARI: Laurienté e Pinamonti la ribaltano. Uno-due che...; Sassuolo-Inter 0-5, pagelle quotidiani: Koné e Laurienté ci provano, disastro Muric-Matic. Le pagelle. Sorzi è sempre attento. Puletto pericolosoSORZI 6,5 (foto). Bucato da due passi dal tocco sotto di Riccardi, è attento nella ripresa su Nepi (centrale) e soprattutto volando su Tozzuolo dopo l’1-1. ZAGNONI 6. Viene messo fuori posizione da ... ilrestodelcarlino.it De Arriba cinico e spietato, Perpepaj decisivo: Raparo sempre dentro alla garaECCELLENZA - Le pagelle di Sangiustese-Civitanovese terminata con la rimonta dei padroni di casa; da 0-2 a 2-2 SANGIUSTESE Rossi 6 Sicuro nelle uscite, poco può sui gol subiti. Ordinaria amministrazio ... youtvrs.it Gds - pagelle #SassuoloInter - facebook.com facebook Le pagelle di #SassuoloInter x.com