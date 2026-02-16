Le pagelle agli impianti | 9 allo Snow Park di Livigno ce lo invidiano Predazzo 6 | in caso di pioggia

Lo Snow Park di Livigno riceve un 9 in pagella e attira l’invidia di molti, grazie alle sue strutture ben curate e alle piste ben preparate. La valutazione deriva dalla combinazione di fattori come la qualità della neve, la gestione logistica e l’afflusso di visitatori. A Predazzo, invece, il punteggio si ferma a 6, soprattutto in giornate di pioggia che rendono difficile sciare e mantenere le condizioni ideali. La differenza tra le sedi olimpiche emerge chiaramente dalle opinioni di atleti, tecnici e pubblico, che giudicano l’esperienza in base a vari aspetti pratici e qualitativi.

Logistica, pubblico, qualità della neve e del ghiaccio: come sono valutati gli impianti di Milano Cortina 2026 da atleti, tecnici, pubblico e addetti ai lavori? Abbiamo dato i voti alle sedi olimpiche dei nostri Giochi secondo i commenti dei protagonisti di questa Olimpiade da Livigno a Cortina passando per Milano, Anterselva, Bormio, Tesero e Predazzo. "Il pipe è incredibile, uno dei più belli al mondo". Gli snowboarder sono entusiasti e il sorriso sui loro volti terminate le sessioni allo Snow Park parla più di ogni altro commento. La prima legittimazione è arrivata dal più autorevole di tutti, il leggendario snowboarder Shaun White, che comparso a Livigno come spettatore per le sue prime Olimpiadi dopo il ritiro dallo snow, non ha resistito all'idea di fare due salti sulla pista dell'halfpipe, la sua specialità, promuovendo a pieni voti il lavoro italiano.