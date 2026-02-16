Le Olimpiadi fanno bene all’economia di Milano | nel 2026 Pil su dell’1,7%

Le Olimpiadi di Milano del 2026 hanno portato a un incremento del 1,7% nel Pil della città, grazie ai lavori di costruzione e ai turisti che hanno visitato l’area. La manifestazione ha attirato decine di migliaia di visitatori, contribuendo ad aumentare il fatturato di hotel, ristoranti e negozi. Questo risultato si somma alle previsioni degli analisti, che avevano previsto una crescita economica legata all’evento.

Milano, 16 febbraio 2026 – I Giochi Olimpici fanno bene a Milano. Quanto meno al Pil di Milano, di cui si stima un aumento dell’1,7%. Insomma, l’economia del capoluogo lombardo accelera ed è (anche) merito delle Olimpiadi di Milano Cortina. La ricaduta dei Giochi sulla città. Secondo lo studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners e presentato in occasione della quinta edizione di 'Your Next Milano', a Casa Italia alla Triennale, i Giochi genereranno sul territorio milanese una produzione complessiva stimata in circa 2,5 miliardi di euro, a cui corrisponde un valore aggiunto pari a 1,045 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Olimpiadi fanno bene all’economia di Milano: nel 2026 Pil su dell’1,7% Nel 2026 tornerà a crescere il Pil dell'economia brianzola Nel 2026, l’economia brianzola riprenderà la sua crescita, con un incremento del Pil di circa 66 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Emilia Romagna motore dell'economia italiana: nel 2025 Pil a +0,6% e occupazione al 71,5% L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di motore dell’economia italiana, con un Pil in crescita e un’occupazione in aumento nel 2025. Le OLIMPIADI sono INIZIATE! Il meglio della CERIMONIA d'Apertura | #MilanoCortina2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le Olimpiadi invernali ci ricordano che non siamo tutti uguali (e che qualcuno deve sempre perdere); Cortina. Olimpiadi. Le donne del Curling a Casa Veneto: Le medaglie fanno bene al nostro sport; Le mascotte olimpiche Tina e Milo ci fanno tornare un po' bambini, ma gli ermellini veri non se la passano bene: con l'aumento delle temperature diventano un bersaglio facile per i predatori; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris. Malagò Le sei medaglie in 24 ore rimarranno nella storia, Coni e tecnici formati beneCosì Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ... italpress.com L’area dell’arena è transennata, i turisti fanno ugualmente le foto in piazza ma qualcuno si sta lamentando per cantieri e limitazioni. Siamo andati a vedere come stanno procedendo i preparativi per la festa di chiusura delle olimpiadi a Verona. - facebook.com facebook Che belle le Olimpiadi. Mi fanno compagnia e aiutano a scacciare i pensieri. E poi quante medaglie per noi! x.com