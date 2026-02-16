Le Olimpiadi e il puritanesimo italiano | c’è un problema con le misure dei peni El Paìs
El País mette sotto accusa il puritanesimo italiano, che ha portato alla censura delle parti intime dell’Uomo Vitruviano durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, provocando ironie e commenti sulla percezione delle misure del pene nel paese. La Rai ha deciso di coprire le pudenda del celebre disegno di Leonardo da Vinci, suscitando reazioni di dissenso e alcune battute sui parametri culturali italiani. La scelta ha fatto discutere, evidenziando come il tabù sulla nudità influenzi ancora le rappresentazioni pubbliche.
Gli italiani hanno un problema con le misure del pene. El Paìs ci sfotte un po’, per la censura delle pudenda dell’Uomo Vitruviano, il famoso disegno di Leonardo da Vinci, (non) mostrate dalla Rai nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. “In Italia è scoppiato un lungo e acceso dibattito sulla rimozione dei genitali dell’Uomo Vitruviano. Perché? Nessuno lo sa. Non perché fossero troppo grandi. La Rai se ne è lavata le mani: l’immagine è stata inviata loro in quel modo, hanno detto. Probabilmente è colpa del Cio, dato che “i contenuti sessuali espliciti sono severamente vietati”. Non sarebbe la prima volta che un pene rilassato viene considerato qualcosa di inquietante e sovversivo, degno di tentazione e quindi censurato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronte a partire.
