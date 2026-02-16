Le nuove opportunità in agricoltura Coldiretti incontra gli studenti dell’Agrario di Scerni

Coldiretti ha incontrato gli studenti dell’Istituto Agrario di Scerni per parlare delle nuove opportunità nel settore agricolo, un evento che nasce dalla voglia di coinvolgere i giovani e di mostrare loro le possibilità di crescita professionale. Durante l’incontro, i rappresentanti di Coldiretti hanno illustrato programmi di formazione e incentivi, portando esempi concreti di giovani che hanno avviato con successo le proprie aziende agricole nella regione. La mattina si è conclusa con una visita guidata alle aziende locali, per far toccare con mano le innovazioni e le tecniche moderne applicate in campagna.

L'agricoltura abruzzese guarda ai giovani per costruire il proprio futuro. È questo il messaggio emerso con forza giovedì mattina dall'incontro "Nuove opportunità per giovani agricoltori", promosso da Coldiretti Chieti all'istituto tecnico agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni, dedicato a chi vuole avviare o sviluppare un'impresa agricola. Davanti a una platea composta da studenti, imprenditori e aspiranti agricoltori sono stati illustrati strumenti concreti quali l'accesso ai finanziamenti, le misure della programmazione regionale, i servizi di assistenza tecnica e consulenza per l'avvio d'impresa.