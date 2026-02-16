Le nuove opportunità in agricoltura Coldiretti incontra gli studenti dell’Agrario di Scerni

Coldiretti ha incontrato gli studenti dell’Istituto Agrario di Scerni per parlare delle nuove opportunità in agricoltura, prendendo atto del crescente interesse dei giovani per il settore. Durante l’evento di giovedì mattina, l’associazione ha presentato programmi e agevolazioni che facilitano l’ingresso dei giovani imprenditori agricoli, spingendo gli studenti a considerare questa strada come una possibilità concreta per il loro futuro.

L’agricoltura abruzzese guarda ai giovani per costruire il proprio futuro. È questo il messaggio emerso con forza giovedì mattina dall’incontro “Nuove opportunità per giovani agricoltori”, promosso da Coldiretti Chieti all’istituto tecnico agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni, dedicato a chi vuole avviare o sviluppare un’impresa agricola. Davanti a una platea composta da studenti, imprenditori e aspiranti agricoltori sono stati illustrati strumenti concreti quali l'accesso ai finanziamenti, le misure della programmazione regionale, i servizi di assistenza tecnica e consulenza per l’avvio d’impresa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

L’inizio del nuovo anno rappresenta un’occasione per le associazioni di categoria, come Coldiretti, di analizzare le principali sfide che l’agricoltura italiana dovrà affrontare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.