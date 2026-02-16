Le notizie più importanti di oggi 11 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Il furto di un'auto avvenuto questa mattina a Latina ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli nelle zone più frequentate della città. Un residente ha segnalato di aver visto due uomini sospetti aggirarsi vicino a un parcheggio in via della Conciliazione, prima che il veicolo scomparisse. Questa vicenda ha portato a un aumento delle pattuglie in tutta la zona centrale.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito, in breve, il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo lunedì 16 nel territorio pontino. - Pauroso incidente sulla Litoranea, a Borgo Sabotino, a Latina. Nello scontro frontale tra un autocarro e una vettura sono rimasti feriti gravemente i due conducenti, un uomo di 47 anni - alla guida del mezzo pesante - e una donna di 27 anni che viaggiava con la figlia di appena 14 mesi. Illesa la piccola che è stata portata in ospedale per accertamenti. Dinamica al vaglio della polizia locale. - Due escursioniste soccorse sul monte Semprevista.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ecco le principali notizie di oggi, 11 gennaio 2026, a Latina e in provincia.

