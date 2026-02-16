Le Nike Air DT Max ‘96 di Ilia Malinin meriterebbero comunque una medaglia

Ilia Malinin ha sfidato le aspettative con le sue Nike Air DT Max ‘96, dimostrando una tecnica impressionante durante l’ultimo evento di pattinaggio. La sua performance ha attirato l’attenzione di spettatori e appassionati, che hanno notato la precisione dei suoi salti e l’equilibrio mantenuto in ogni movimento. Nonostante non abbia ottenuto il podio, molti esperti considerano che avrebbe comunque meritato una medaglia per la sua abilità e determinazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ok, alle Olimpiadi invernali 2026 non è andata esattamente come previsto. Eppure il campione del pattinaggio americano Ilia Malinin ha comunque lasciato il segno: ha vinto l'oro per la gara di pattinaggio a squadre, e nonostante quella di pattinaggio di figura individuale non si sia conclusa come sperato ha comunque regalato una grande performance. Un rapido recap per chi ancora non lo conoscesse: Ilia Malinin ha 21 anni, rappresenta gli Stati Uniti e ha l’aria di chi è cresciuto su YouTube e videogame, ma pattina come se avesse un acceleratore sotto le lame, una marcia in più. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike Air DT Max ‘96 di Ilia Malinin meriterebbero comunque una medaglia Le Nike Air Max CB 94 di Supreme trasformano una scarpa da basket nella sneaker definitiva Le Nike Air Max CB 94 di Supreme rappresentano un’evoluzione nel mondo delle sneaker, combinando design innovativo e tradizione. Nike ha appena trasformato l’Air Max 95 in una scarpa da trekking La Nike ha recentemente adattato il modello Air Max 95 per il trekking, offrendo una soluzione versatile e funzionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nike celebra 50 anni di tecnologia Air, dalle sneaker alla giacca gonfiabile; Air Jordan 7 Miro, il grande ritorno a giugno: data e dettagli; Quando (anche) la moda fa spettacolo al Super Bowl; Nike celebra la Big Blue Nation con le Book 2 Kentucky Wildcats PE in denim. Deion Sanders anticipa le nuove Nike Air DT Max 96 LowLa Nike Air DT Max 96 Low debutterà ufficialmente nel 2026, offrendo una versione low-top ancora più facile da indossare e versatile della trainer più grintosa firmata Deion Sanders. La collezione ... hypebeast.com Deion Sanders tease la future Nike Air DT Max 96 LowLa Nike Air DT Max 96 Low fera officiellement ses débuts en 2026, en proposant une version basse plus facile à porter et ultra polyvalente de la plus audacieuse des chaussures signature de Deion ... hypebeast.com La scena sneaker europea ha appena avuto il suo main character moment. La nuova Nike Air Max Tn Manchester debutta in esclusiva da Foot Locker e no, non è solo l’ennesima colorway. È un tributo dichiarato a Manchester, alla sua energia ruvida, alla sua - facebook.com facebook