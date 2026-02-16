Le mie medaglie per cosa le scambierei Federica Brignone la drammatica confessione dopo il trionfo alle Olimpiadi
Federica Brignone ha detto che cambierebbe le sue medaglie solo per un motivo personale, dopo aver vinto due ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha condiviso che, nonostante i successi, ci sono momenti difficili che la fanno riflettere, come le sfide affrontate durante le gare sulla pista delle Tofane.
Il volto simbolo di queste Olimpiadi invernali è senza dubbio quello di Federica Brignone. A Milano-Cortina l’azzurra si è presa la scena dello sci alpino firmando una doppietta destinata a entrare nella storia: oro in SuperG e oro in slalom gigante, entrambi conquistati sulla leggendaria pista delle Tofane. Due successi di peso enorme, che la consacrano come protagonista assoluta dei Giochi e riferimento della squadra italiana. Un’impresa che assume contorni ancora più significativi se letta alla luce di quanto accaduto nei mesi precedenti. Meno di un anno fa, infatti, Brignone era alle prese con un infortunio devastante alla gamba, tale da mettere seriamente in dubbio non solo la sua partecipazione olimpica, ma persino la prosecuzione della carriera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dall’inferno all’oro, il calvario di Brignone: l’infortunio, la riabilitazione e il trionfo alle Olimpiadi. Le tappe del miracolo sportivo
Federica Brignone ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba x.com
