Le IInspiration, formate da Cassie Lee e Jessica McKay, hanno fatto il loro debutto ufficiale in All Elite Wrestling a Brisbane. La coppia ha partecipato allo show #AEWHouseRules, attirando l’attenzione dei fan con la loro presenza sul ring. Più di recente, sono diventate le nuove interpreti di una federazione che punta a rinnovarsi.

?? The IInspiration @CassieLee and @JessicaMcKay just made their AEW debut at #AEWHouseRules in Brisbane! pic.twitter.comsS718SbxgF Il debutto delle The IInspiration in AEW ha avuto luogo durante l’evento live House Rules a Brisbane, marcando l’ingresso ufficiale delle due atlete nel roster All Elite Wrestling. Jessica McKay e Cassie Lee hanno affrontato Frankie B e Aysha, uscendo dal ring con un annuncio al passo successivo: sono ora parte della famiglia All Elite. Il momento ha analizzato la presenza di un duo di grande riconoscibilità, capace di portare esperienza e chimica a una divisione femminile in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Le IInspiration sono ufficialmente All Elite Wrestling

Le IInspiration sono arrivate all’AEW a sorpresa, dopo aver annunciato il loro trasferimento.

Le ex WWE Women’s Tag Team Champion, note come The IIconics, potrebbero tornare in azione nella AEW.

The IInspiration Officially Join AEW | AEW Debut Confirmed #TheIInspiration #AEW #AllElite #TNA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.