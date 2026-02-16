Le Dop trainano l’economia friulana | ecco quelle che valgono di più e quanto

Il valore delle Dop del Friuli Venezia Giulia cresce grazie a sette prodotti gastronomici, diciannove vini e sei superalcolici Ig spirits, spiega un rapporto recente. La regione, con numeri più bassi rispetto alla Toscana, che ha 92 riconoscimenti, vede comunque aumentare l’interesse e le vendite di queste specialità. Un esempio concreto sono i formaggi e i vini, che trovano sempre più spazio nei mercati italiani ed esteri.

I risultati emersi dall'ultimo report di Ismea-Qualivita collocano il Friuli Venezia Giulia in sesta posizione in Italia, con un valore che si aggira intorno a 1,3 miliardi di euro Sette prodotti gastronomici. Diciannove vini. E sei superalcolici (Ig spirits). A confronto con regioni come la Toscana, che vanta 92 prodotti Dop e Igp, i numeri del Friuli Venezia Giulia possono sembrare contenuti. Ma le apparenze, a volte, ingannano. I prodotti friulani di denominazione controllata sono come una piccola formazione. Compatta – si trova infatti in quindicesima posizione per quantità – ma capace da sola di generare un valore di 1,3 miliardi di euro, sfiorando di poco la quinta posizione della Toscana (1,326 miliardi).