Le cene di Zannini per le nomine all' Asl e l' affaire caseificio | spunta ristoratore ' consulente' in Regione

Il ristoratore Zannini ha organizzato una serie di cene, mentre emergono sospetti su un suo ruolo come consulente in Regione. Le serate sembrano essere state il pretesto per discutere di nomine all’Asl di Caserta e di questioni legate a un caseificio coinvolto in un procedimento giudiziario. Un dettaglio concreto indica che alcuni invitati, tra cui imprenditori e funzionari, sono stati coinvolti in incontri informali che potrebbero aver influenzato decisioni ufficiali.

Il retroscena dell'inchiesta della Procura sul consigliere regionale. L'incontro con De Fazio a casa di Laura Sergi: "E' stato utile". La festa con i Griffo dopo lo sblocco della Vinca e la gita in yacht A stomaco pieno certe decisioni si prendono meglio, che siano nomine all’Asl di Caserta o incontri con imprenditori per festeggiare il buon esito dell’iter per un contributo milionario. Spunta anche un ristoratore ‘amico’ nominato consulente in Regione. Sulla vicenda delle dimissioni di Enzo Iodice c’è il retroscena di una cena organizzata a casa di Luana Sergi per favorire un incontro privato tra il consigliere regionale Zannini e Marco De Fazio, già direttore sanitario dell’Asl di Caserta e che sarebbe stato destinato nei piani a subentrare proprio a Iodice.🔗 Leggi su Casertanews.it

