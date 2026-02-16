Le cattedre potenziamento che burocrazia

Le cattedre di potenziamento sono nate per arricchire l’offerta formativa e rafforzare l’autonomia delle scuole. Tuttavia, la burocrazia crescente le sta trasformando in un vero e proprio ostacolo. La complessità delle pratiche amministrative rende difficile l’assegnazione e l’utilizzo di queste cattedre, causando ritardi e confusione tra insegnanti e dirigenti scolastici.

"Le cattedre di potenziamento, nate per arricchire l'offerta formativa e sostenere l' autonomia scolastica, rischiano di trasformarsi in un paradosso burocratico". A denunciarlo è Luigi Rocca, segretario territoriale della Uil Scuola, secondo cui queste risorse – destinate a valorizzare competenze linguistiche, scientifiche, artistiche e digitali, oltre al recupero e all'inclusione – finiscono per penalizzare la didattica e sviliscono la professionalità dei docenti. "Parliamo di centinaia di posti che sulla carta dovrebbero garantire progetti di eccellenza per i nostri ragazzi – sottolinea Rocca – ma che rischiano di essere assorbiti da una gestione organizzativa distante dalla didattica".