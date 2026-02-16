L’azzardo di Londra | Igor Tudor sbarca al Tottenham per l’ultima sfida da pompiere

Igor Tudor ha accettato l’incarico al Tottenham per affrontare la partita decisiva, dopo aver accettato la proposta pochi giorni prima. La sua presenza a Londra ha sorpreso tutti, anche i tifosi più appassionati, che non si aspettavano un cambio così repentino. Tudor si prepara a guidare la squadra in una fase cruciale della stagione, con la pressione di ottenere un risultato immediato.

Il calcio inglese si risveglia con un sussulto che nessuno, dalle parti di North London, aveva previsto. Dopo il traumatico esonero di Thomas Frank, il Tottenham ha deciso di affidare il proprio destino a Igor Tudor. Una scelta che rompe ogni schema: il croato non era tra i favoriti, non era un outsider, era semplicemente fuori dai radar della Premier League. Eppure, la proprietà degli Spurs ha scelto di puntare sul “metodo Tudor”: organizzazione, intensità e una ferocia agonistica necessaria per una squadra che, incredibilmente, vede lo spettro della retrocessione farsi pericolosamente vicino. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.

Igor Tudor ha detto “vogliamo vincere” nel suo primo intervento come nuovo allenatore del Tottenham, poche ore dopo essere stato annunciato.

