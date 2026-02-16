L’azzardo di Londra | Igor Tudor sbarca al Tottenham per l’ultima sfida da pompiere
Igor Tudor ha accettato l’incarico al Tottenham per affrontare la partita decisiva, dopo aver accettato la proposta pochi giorni prima. La sua presenza a Londra ha sorpreso tutti, anche i tifosi più appassionati, che non si aspettavano un cambio così repentino. Tudor si prepara a guidare la squadra in una fase cruciale della stagione, con la pressione di ottenere un risultato immediato.
Il calcio inglese si risveglia con un sussulto che nessuno, dalle parti di North London, aveva previsto. Dopo il traumatico esonero di Thomas Frank, il Tottenham ha deciso di affidare il proprio destino a Igor Tudor. Una scelta che rompe ogni schema: il croato non era tra i favoriti, non era un outsider, era semplicemente fuori dai radar della Premier League. Eppure, la proprietà degli Spurs ha scelto di puntare sul “metodo Tudor”: organizzazione, intensità e una ferocia agonistica necessaria per una squadra che, incredibilmente, vede lo spettro della retrocessione farsi pericolosamente vicino. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario
Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.
Igor Tudor dichiara “vogliamo vincere” nella prima intervista al Tottenham dopo l’uscita di Thomas Frank
Igor Tudor ha detto “vogliamo vincere” nel suo primo intervento come nuovo allenatore del Tottenham, poche ore dopo essere stato annunciato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vannacci, l’azzardo nero tutto ancora da scrivere; Dele Alli, notte fonda a Londra: l'ex stella del Como perde 150mila sterline al casinò; L’ex poco rimpianto. Dele Alli, notte fonda. Si scatena al casinò e perde 150mila euro; Internazionali di Pokémon: gli italiani cercano l’en plein a Londra.
La fiamma olimpica non si accende con l’azzardo«Finanziare lo sport ampliando l’azzardo è una scelta che preoccupa. Così si alimentano fragilità e sovraindebitamento». È la reazione delle organizzazioni impegnate nel contrasto alle dipendenze e al ... vita.it
Frenare l'azzardo, un dovere di leggeCaro direttore, grazie per l’informazione che 'Avvenire' continua a dare sul dilagare del gioco d’azzardo. La verità è che in Italia l’azzardo, nelle sue molteplici manifestazioni, sembra interessare ... avvenire.it
Esclusiva: Igor Tudor, in compagnia del suo agente Anthony Seric, è in viaggio per Londra. La sua avventura al Tottenham è pronta per iniziare. x.com
Il Tottenham ha annunciato il nuovo allenatore: Igor Tudor guiderà gli Spurs fino a fine stagione. Sono gli eccessivi cambi di panchina il vero problema di questa squadra (Tratto da La Diretta del Lunedì con la Redazione di UKCALCIO) #ukcalcio #calcioingle - facebook.com facebook