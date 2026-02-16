L’azzardo di Londra | Igor Tudor sbarca al Tottenham per l’ultima sfida da pompiere
Igor Tudor ha accettato di guidare il Tottenham per la partita di domani, dopo le dimissioni improvvise dell’allenatore precedente. La sua scelta ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori, che si aspettavano un’altra soluzione. Tudor si prepara a mettere mano alla squadra in fretta, cercando di invertire una serie di risultati negativi. La società ha deciso di affidargli il compito di risollevare le sorti dei biancoverdi in questa fase cruciale.
Il calcio inglese si risveglia con un sussulto che nessuno, dalle parti di North London, aveva previsto. Dopo il traumatico esonero di Thomas Frank, il Tottenham ha deciso di affidare il proprio destino a Igor Tudor. Una scelta che rompe ogni schema: il croato non era tra i favoriti, non era un outsider, era semplicemente fuori dai radar della Premier League. Eppure, la proprietà degli Spurs ha scelto di puntare sul “metodo Tudor”: organizzazione, intensità e una ferocia agonistica necessaria per una squadra che, incredibilmente, vede lo spettro della retrocessione farsi pericolosamente vicino. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario
Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dele Alli, notte fonda a Londra: l'ex stella del Como perde 150mila sterline al casinò; L’ex poco rimpianto. Dele Alli, notte fonda. Si scatena al casinò e perde 150mila euro; Vonn cade nella libera, era scesa col crociato rotto. Frattura alla gamba sinistra: è stata operata; Internazionali di Pokémon: gli italiani cercano l’en plein a Londra.
Zelensky: nessun accordo sul Donbass con USA e Russia/ Vertice coi Volenterosi serve unità con UE e TrumpCome è andato il vertice di Londra tra Merz, Macron, Starmer e Zelensky: stallo sui negoziati, azzardo dalla Francia su Trump. Cosa succede ora Nessuna pressione sugli Stati Uniti per modificare ... ilsussidiario.net
Esclusiva: Igor Tudor, in compagnia del suo agente Anthony Seric, è in viaggio per Londra. La sua avventura al Tottenham è pronta per iniziare. x.com
Il Tottenham ha annunciato il nuovo allenatore: Igor Tudor guiderà gli Spurs fino a fine stagione. Sono gli eccessivi cambi di panchina il vero problema di questa squadra (Tratto da La Diretta del Lunedì con la Redazione di UKCALCIO) #ukcalcio #calcioingle - facebook.com facebook