L’azzardo di Londra | Igor Tudor sbarca al Tottenham per l’ultima sfida da pompiere

Igor Tudor ha accettato di guidare il Tottenham per la partita di domani, dopo le dimissioni improvvise dell’allenatore precedente. La sua scelta ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori, che si aspettavano un’altra soluzione. Tudor si prepara a mettere mano alla squadra in fretta, cercando di invertire una serie di risultati negativi. La società ha deciso di affidargli il compito di risollevare le sorti dei biancoverdi in questa fase cruciale.

Il calcio inglese si risveglia con un sussulto che nessuno, dalle parti di North London, aveva previsto. Dopo il traumatico esonero di Thomas Frank, il Tottenham ha deciso di affidare il proprio destino a Igor Tudor. Una scelta che rompe ogni schema: il croato non era tra i favoriti, non era un outsider, era semplicemente fuori dai radar della Premier League. Eppure, la proprietà degli Spurs ha scelto di puntare sul "metodo Tudor": organizzazione, intensità e una ferocia agonistica necessaria per una squadra che, incredibilmente, vede lo spettro della retrocessione farsi pericolosamente vicino.

Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.

