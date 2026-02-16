Layers of Fear 3 è realtà | Bloober Team riporta in vita l’horror psicologico che ha segnato un decennio

Il team di Bloober Team ha annunciato ufficialmente che sta lavorando a Layers of Fear 3, dopo settimane di indizi nascosti e un conto alla rovescia iniziato a Capodanno 2025. La decisione nasce dalla forte domanda dei fan e dalla voglia dello studio di riscoprire un horror psicologico che ha conquistato molti giocatori negli ultimi dieci anni. Un dettaglio concreto è la presenza di teaser criptici sui social, che hanno alimentato l’attesa tra appassionati e addetti ai lavori.

Dopo settimane di misteriosi indizi e un conto alla rovescia iniziato nella notte di Capodanno 2025, Bloober Team ha finalmente confermato lo sviluppo di Layers of Fear 3, il nuovo capitolo della celebre serie horror psicologica che ha definito l'identità dello studio e lasciato un segno profondo nel genere. L'annuncio è arrivato durante l'evento ufficiale per il decimo anniversario del franchise, segnando il ritorno di una saga che ha trasformato la paura in un'esperienza artistica e mentale. Al momento non sono stati rivelati dettagli su piattaforme o finestra di lancio, ma il messaggio è inequivocabile: la serie sta per entrare in una nuova fase evolutiva.