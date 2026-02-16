Lavoro sanità e turismo i sindacati chiedono tavoli di confronto con la Regione | Bisogna pensare ai giovani e un piano di rilancio

I sindacati hanno chiesto incontri con la Regione e il nuovo presidente Antonio Decaro per affrontare problemi di lavoro, sanità e turismo, evidenziando la necessità di strategie concrete per rilanciare l’occupazione giovanile. La richiesta arriva dopo mesi di difficoltà nel settore turistico e nelle strutture sanitarie, che hanno portato a proteste e richieste di intervento immediato.

Le parole del segretario regionale della Cisl in un incontro tenutosi questa mattina nella sede barese del sindacato. Dati e richieste che saranno presentate in una relazione da consegnare agli uffici della Regione Tavoli di confronto con la Regione e il nuovo presidente Antonio Decaro per iniziare una 'nuova fase'. La richiesta arriva dal segretario regionale della Cisl Puglia, Antonio Castellucci, durante un incontro con la stampa nella sede barese del sindacato. "Il 2025 si è chiuso con dati economici in chiaroscuro, segno che il territorio resiste senza, però, compiere il salto di qualità necessario - spiegano - La regione risente ancora di una crescita non strutturale, di un'occupazione fragile, della fuga di troppi giovani, della crisi demografica, della sanità sotto pressione, di infrastrutture poco efficienti, di dati inaccettabili relativamente agli infortuni sul lavoro e un eccesso di povertà relativa".