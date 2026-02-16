Lavoro in Toscana 4 milioni di euro per rifinanziare i voucher just in time
In Toscana, il governo ha destinato quasi 4 milioni di euro per rifinanziare i voucher “just in time” dopo che la precedente versione del programma era stata sospesa, lasciando senza strumenti molti disoccupati. Questa decisione mira a facilitare l’inserimento lavorativo di chi cerca un impiego, offrendo corsi di formazione rapidi quando le aziende sono pronte ad assumere. Un esempio concreto è la possibilità di avviare percorsi di formazione immediatamente, appena si presentano le offerte di lavoro.
Firenze, 16 febbraio 2026 – Una misura concreta per chi cerca lavoro. Con quasi 4 milioni di euro la Toscana torna a finanziare i voucher "just in time", misura che consente un rapido intervento formativo a beneficio di chi è in cerca di occupazione (disoccupati, inoccupati e inattivi) in caso di disponibilità di un’impresa ad assumere. “Questi voucher non solo abbattono i tempi tra la richiesta delle aziende e la realizzazione del percorso formativo necessario all’assunzione, ma rappresentano anche una misura validissima per allineare l’offerta formativa ai fabbisogni delle imprese, garantendo sviluppo e aggiornamento di competenze riguardo a figure professionali con maggior difficoltà di reperimento da parte delle imprese”, spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
