lavoro in toscana 4 milioni di euro per rifinanziare i voucher just in time

Firenze, 16 febbraio 2026 – Una misura concreta per chi cerca lavoro. Con quasi 4 milioni di euro la Toscana torna a finanziare i voucher "just in time", misura che consente un rapido intervento formativo a beneficio di chi è in cerca di occupazione (disoccupati, inoccupati e inattivi) in caso di disponibilità di un’impresa ad assumere. “Questi voucher non solo abbattono i tempi tra la richiesta delle aziende e la realizzazione del percorso formativo necessario all’assunzione, ma rappresentano anche una misura validissima per allineare l’offerta formativa ai fabbisogni delle imprese, garantendo sviluppo e aggiornamento di competenze riguardo a figure professionali con maggior difficoltà di reperimento da parte delle imprese”, spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In Toscana, il settore dei matrimoni genera 213 milioni di euro ogni anno, un dato che dimostra quanto il wedding contribuisca all’economia locale.

