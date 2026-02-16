Lavori sull' A26 chiusi per una notte gli svincoli di Verbania e Gravellona

Lavori sull'A26: gli svincoli di Verbania e Gravellona chiusi tutta la notte. La causa è la necessità di verificare e riparare le barriere di sicurezza lungo l'autostrada. La chiusura durerà dalle 22 di giovedì 19 febbraio fino alle 6 di venerdì 20 febbraio, impedendo l’accesso e l’uscita in entrambe le direzioni.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26.Pper consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, infatti, dalle 22 di giovedì 19 alle 6 di venerdì 20 febbraio, saranno chiusi gli svincoli di Verbania e di Gravellona Toce, in entrata e in uscita.In alternativa, agli.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Lavori sull'A26, autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona

Lavori sull'A26: l'autostrada tra Arona e Gravellona sarà chiusa tutta la notte di domenica 15 febbraio per permettere il passaggio di trasporti eccezionali.

Lavori sull'A26, una notte di chiusura tra Verbania e Ornavasso

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto dell'A26 tra Verbania e Ornavasso in direzione nord.

