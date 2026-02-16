Lavoratori disabili | nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riserva

Il governo ha approvato nuove regole per l’inserimento dei lavoratori disabili, dopo che la Legge 1982025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre. La norma modifica le modalità di assunzione e di rispetto delle quote di riserva, introducendo procedure più chiare per le aziende. In particolare, vengono stabiliti nuovi obblighi per le imprese di dimensioni medio-grandi, che devono adeguare le pratiche di recruiting alle nuove disposizioni.

In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza. Quest'ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili. Nello specifico, grazie all'articolo 14- bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.