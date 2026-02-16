L’Avellino volta pagina | esonerato Raffaele Biancolino

L’Avellino ha deciso di cambiare allenatore dopo la pesante sconfitta contro il Pescara, che ha aggravato la situazione della squadra. La decisione di esonerare Raffaele Biancolino deriva dalla necessità di dare una svolta al campionato e risollevare il morale dei giocatori. La squadra si è incontrata ieri mattina per discutere del futuro e ha scelto di affidarsi a un nuovo tecnico, sperando di invertire il trend negativo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La sconfitta maturata contro il Pescara è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L' U.S. Avellino 1912 ha rotto gli indugi e, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l'esonero di Raffaele Biancolino. Un provvedimento che era nell'aria dopo le ultime prestazioni opache e che ha trovato conferma definitiva dopo il ko contro gli abruzzesi. Insieme al tecnico, sollevato dall'incarico dopo aver riportato i lupi in Serie B nella passata stagione, lasciano il club anche l'allenatore in seconda Vincenzo Riccio e i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo.