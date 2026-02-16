Laura Masiello voce dello sport dell’Ansa si è spenta a 59 anni | un lutto nel giornalismo italiano

Laura Masiello, voce dello sport dell’Ansa, è morta nella notte a Roma a 59 anni, dopo aver combattuto una malattia. La sua morte ha colpito il mondo del giornalismo sportivo, dove era molto stimata per il suo stile diretto e la passione con cui raccontava le partite. Con oltre vent’anni di esperienza, aveva scritto di eventi importanti e intervistato grandi campioni, diventando un punto di riferimento per molti appassionati.

Addio a Laura Masiello, voce dello sport dell'. Si è spenta nella notte a Roma Laura Masiello, giornalista dell' con una carriera di oltre vent'anni dedicata allo sport. Aveva 59 anni, a pochi mesi dal compimento dei sessant'anni, ed era considerata una figura di riferimento nella redazione sportiva dell'agenzia. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto nel panorama del giornalismo italiano. Dalla passione paterna alla redazione dell': una vita per lo sport. Nata a Napoli, Laura Masiello aveva ereditato dal padre Nino l'amore per lo sport, una passione che l'ha accompagnata per tutta la vita.