L' asse con Modric e la stima di Max | è Ricci l' uomo in più del Milan

Ricci, protagonista della partita contro il Como, ha conquistato la fiducia di Pioli grazie alla sua presenza in campo e al supporto di Modric. La stima del tecnico rossonero si traduce in una maglia da titolare, affiancando il croato che ha già firmato un assist a Pisa. Il giocatore rappresenta una risorsa concreta per il reparto offensivo del Milan.

È stato Modric a prendersi la scena dopo la vittoria sul Pisa: il graffio del campione quarantenne che gioca, segna ed esulta come un ragazzo. A permettere il sorrisone di Luka era stato Ricci, assistman puntuale e decisivo dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Sarà per questo che ogni volta che ad Allegri viene chiesto un giudizio sul giocatore, Max ne loda l’applicazione e l’intelligenza tattica. Sottolineando anche l’ampio utilizzo: vero che davanti ha Modric e Rabiot, ma Samu è stato presente in 20 partite di campionato e tre di Coppa Italia per un totale superiore ai 1100 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovedì 11 dicembre, i giovani calciatori delle giovanili del Milan hanno avuto l'opportunità di incontrare e giocare a biliardino con i membri della Prima Squadra presso 'San Siro'.

