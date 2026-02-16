L’Ascoli si prende un tempo poi ribalta il Bra

L’Ascoli ha segnato due gol nel secondo tempo, dopo aver subito uno svantaggio nel primo, grazie a una reazione decisa. La squadra di Franzini ha cambiato marcia e ha ottenuto la vittoria contro il Bra, che aveva aperto le marcature nel primo tempo. Un dettaglio che ha fatto la differenza è stato l’ingresso di Baldini al 21’ del secondo tempo, che ha dato nuova energia all’attacco.

ASCOLI (3-5-2): Franzini; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Lia (dal 21' s.t. Baldini), Maressa, Leoncini (dal 20' s.t. La Marca), Lionetti (dal 32' s.t. Scapin), Milani; Capac (dal 12' s.t. Campedelli), Sinani (dal 32' s.t. Tuzza). Panchina: Renzetti, Rottensteiner, Pretato, Armstrong, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Brambilla. All. Nisticò ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (dal 1' s.t. Guiebre), Curado, Rizzo, Pagliai; Milanese (dal 6' s.t. Ndoj), Damiani; Galuppini (dal 30' s.t. Oviszach), Rizzo Pinna, D'Uffizi (dal 41' s.t. Silipo); Chakir (dal 31' s.t. Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Nicoletti, Menna, Bando, Palazzino.