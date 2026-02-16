Larry a Downing Street | 15 anni tra politica roditori e incontri virali con i leader mondiali

Larry, il gatto di Downing Street, ha festeggiato 15 anni di presenza perché ha vissuto sei governi diversi. Durante questo periodo, ha incontrato numerosi leader mondiali e ha conquistato l’affetto di molti britannici. Il suo ruolo di “Chief Mouser” è diventato un simbolo della residenza del Primo Ministro. Un dettaglio curioso: spesso si è avvicinato ai visitatori, rubando qualche momento di attenzione.

Quindici anni a Downing Street: Larry, il gatto che ha visto sei governi. Larry, il gatto soriano grigio e bianco soprannominato "Chief Mouser", ha compiuto 15 anni di servizio presso la residenza del Primo Ministro britannico al numero 10 di Downing Street. Adottato nel 2011 da David Cameron presso il Battersea Dogs and Cats Home, Larry è diventato una figura iconica e sorprendentemente longeva nel volatile mondo della politica inglese. Dalle strade di Londra al cuore del potere. L'arrivo di Larry a Downing Street nel febbraio 2011 rappresentò una novità. Non si trattava solo di accogliere un animale domestico, ma di affidare a un felino un compito specifico: la gestione dei roditori che occasionalmente facevano visita alla residenza del Primo Ministro.