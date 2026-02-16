L’Arezzo e il jolly del recupero | Ravenna a -7 Cutolo | Umili e lavoriamo a testa bassa

di Luca Amorosi Turno di riposo per l'Arezzo, che avrebbe dovuto giocare contro il Rimini, ma non per le altre del girone B, tutte scese in campo ieri per la 27a giornata. Tifosi e addetti ai lavori guardavano con particolare interesse, ovviamente, ai risultati di Ravenna e Ascoli, impegnate rispettivamente contro Juventus Next Gen in casa e Bra in trasferta. Le due inseguitrici dell'Arezzo non si sono lasciate scappare la possibilità di recuperare momentaneamente tre punti al Cavallino. Il Ravenna ha vinto 2-0 l'ostica sfida contro i bianconeri, nonostante due espulsioni nella ripresa, una delle quali al portiere Anacoura.